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НовостиОбщество2 февраля 2023 9:41

Роспотребнадзор проверил воздух в городах Красноярского края, где введен режим НМУ

В Красноярске, Минусинске, Ачинске и Назарове
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Роспотребнадзор проверил качество воздуха в городах Красноярского края, где введен режим НМУ

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в городах Красноярского края, где введен режим НМУ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский Роспотребнадзор проверил качество воздуха в четырех городах, где введен режим «черного неба». Специалисты выяснили, чем дышат местные жители.

Так, в Красноярске выявили содержание взвешенных частиц РМ2,5 – в 2,3-3,2 раз, а РМ10 – в 1,3-1,7 раз. В Минусинске превышение взвешенных веществ – в 1,2 раза.

В Назарове зафиксировано превышение взвешенных частиц РМ2,5 в 1,9 раз, а РМ10 – в 1,2 раза. В Ачинске – превышение РМ2,5 – в 2,1 раз, РМ10 – в 1,3 раза.