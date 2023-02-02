Роспотребнадзор проверил воздух в городах Красноярского края, где введен режим НМУ

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в городах Красноярского края, где введен режим НМУ Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский Роспотребнадзор проверил качество воздуха в четырех городах, где введен режим «черного неба». Специалисты выяснили, чем дышат местные жители.

Так, в Красноярске выявили содержание взвешенных частиц РМ2,5 – в 2,3-3,2 раз, а РМ10 – в 1,3-1,7 раз. В Минусинске превышение взвешенных веществ – в 1,2 раза.

В Назарове зафиксировано превышение взвешенных частиц РМ2,5 в 1,9 раз, а РМ10 – в 1,2 раза. В Ачинске – превышение РМ2,5 – в 2,1 раз, РМ10 – в 1,3 раза.