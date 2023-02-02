В Кызыле мать на несколько дней оставила троих детей одних дома без еды

В доме были пустые кастрюли и голодные дети. Фото: пресс-служба МВД по Республике Тыва

Женщина ушла неизвестно куда еще 26 января. Все это время ее дети в возрасте 11, 13 и 14 лет находились в частном доме без еды. Ни продуктов, ни возможности их купить у ребят не было.

Такую картину застали полицейские. Фото: пресс-служба МВД по Республике Тыва

В полиции об этом узнали 30 января. Педагог одной из школ города сообщила, что трое учеников не ходят на занятия. Инспектор по делам несовершеннолетних приехала к ним домой. Она обнаружила, что школьники предоставлены сами себе.

Как оказалось, их 38-летняя родительница со своим 45-летним сожителем покинула дом, чтобы употреблять крепкие напитки где-то в другом месте.

Дети несколько дней находились одни в частном доме. Фото: пресс-служба МВД по Республике Тыва

Подростков сразу поместили в Центр социальной помощи семье и детям Кызыла. Их нерадивую мать ждет уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.