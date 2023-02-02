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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:44

Нейросеть изобразила будущее красноярское метро

По задумке искусственного интеллекта оно будет идти даже по воде
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Нейросеть изобразила будущее красноярское метро. Фото: Midjourney

Нейросеть изобразила будущее красноярское метро. Фото: Midjourney

Нейросеть Midjourney изобразила будущее красноярское метро. Искусственный интеллект нарисовал ее по запросу фотографа Gornovosti Руслана Рыбакова.

Midjourney преобразует в изображения текст. Руслан Рыбаков ввел запросы «метро в Красноярске», «метро через Енисей» и «будущее метро в Красноярске».

Фото: Midjourney

Фото: Midjourney

По версии нейросети, метро в Красноярске будет двигаться под мостом, как по вертикали, так и по горизонтали, так и над водой. Станции же будут похожи на старинные галереи, а вагоны – словно из фильмов 70-х годов.