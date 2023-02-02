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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:38

Жители Красноярска жалуются в Роспотребнадзор на отказ магазинов вернуть деньги по подарочным сертификатам

Действия продавца в этом случае незаконны
Татьяна ИЛЬИНА
Вернуть деньги по сертификату магазин обязан по закону

Вернуть деньги по сертификату магазин обязан по закону

Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярский Роспотребнадзор поступают жалобы на магазины, в которых отказываются возвращать деньги за подарочные сертификаты. Со стороны продавцов это недопустимо, рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Предостережение в этом году уже вынесли интернет-магазину одной популярной ювелирной сети. В прошлом же году подобные предписания получили 9 магазинов, которые занимаются предоставлением услуг, продажей одежды, домашнего текстиля, техники и так далее.

Главные жалобы, с которыми жители Красноярского края обращаются к специалистам, это невозможность вернуть деньги за сертификат, воспользоваться им по истечении указанного срока или поменять либо вернуть купленный товар.

По закону у сертификатов не должно быть никаких ограничений по срокам действия, возможности возврата полной или частичной стоимости, возврату, обмену или замене товара не того качества.