Жителя Красноярска задержали за отправку боевой экипировки за границу. Фото: УФСБ по краю

В Красноярске задержали местного жителя, который отправлял боевую экипировку за границу. Об этом сообщает региональный главк ФСБ.

Мужчина отправлял экипировку под видом обычной гражданской одежды. Причем делал он это по почте. В итоге содержимое посылки увидели работники таможни.

Сотрудники ФСБ задержали красноярца. В его отношении заведено уголовное дело по статье «контрабанда». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 7 лет колонии. Страна назначения не уточняется.