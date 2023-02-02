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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 7:20

Жителя Красноярска задержали за отправку боевой экипировки за границу

В его отношении завели уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Жителя Красноярска задержали за отправку боевой экипировки за границу. Фото: УФСБ по краю

Жителя Красноярска задержали за отправку боевой экипировки за границу. Фото: УФСБ по краю

В Красноярске задержали местного жителя, который отправлял боевую экипировку за границу. Об этом сообщает региональный главк ФСБ.

Мужчина отправлял экипировку под видом обычной гражданской одежды. Причем делал он это по почте. В итоге содержимое посылки увидели работники таможни.

Сотрудники ФСБ задержали красноярца. В его отношении заведено уголовное дело по статье «контрабанда». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 7 лет колонии. Страна назначения не уточняется.