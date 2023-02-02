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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 7:01

В отношении руководителя «Лесной охраны» завели еще два уголовных дела

Попался на «мертвых душах»
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В отношении руководителя «Лесной охраны» завели еще два уголовных дела

В отношении руководителя «Лесной охраны» завели еще два уголовных дела

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае завели еще два уголовных дела в отношении руководителя «Лесной охраны» Игоря Баранова. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С 2018 по 2020 год чиновник необоснованно премировал 16 подчиненных, а также незаконно подписывал табель учета рабочего времени 6 сотрудников, которые по факту не работали. Естественно, что начисленные деньги он забирал себе.

В итоге были заведены уголовные дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями, служебном подлоге и хищении средств при начислении зарплаты. Сумма ущерба только за одного незаконно премированного и устроенного работника составил 1,2 миллиона рублей.

Суд отправил Баранова под домашний арест. Прокуратура это решение оспорила, ведомство будет добиваться заключения в СИЗО. Ранее Баранов был уличен в мошенничестве.