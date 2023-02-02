В Красноярске откроются первичные отделения российского движения детей и молодёжи

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20 апреля 2022 года 12-летняя школьница из Севастополя Диана Красовская, предложила Президенту России Владимиру Путину создать движение, объединяющее всех детей страны. Свою идею она озвучила на заседании Наблюдательного Совета президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей». Владимир Путин поддержал инициативу, и уже 19 мая в Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект о создании российского движения детей и молодёжи (РДДМ).

С 18 по 20 декабря в Москве состоялся I Съезд РДДМ. На мероприятие приехали делегации из 89 регионов страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Участниками стали более 3 000 человек.

По итогам фестиваля «Движение первых» в Красноярске принято решение открыть первичные отделения РДДМ на базе пяти молодежных центров города — центр технического проектирования, центр информационных технологий, «Новые имена», «Своё дело» и «Доброе дело». Молодёжный центр «Вектор» станет муниципальным центром РДДМ на территории города.

«РДДМ создавался сразу для нескольких целей. В первую очередь, это упор государственной политики на интересы детей и молодёжи. Мы не просто хотим помочь им в профессиональной ориентации и организации досуга. Для нас важно, чтобы дети стали полноценными гражданами своей страны, чтобы они вовлекались во все процессы и сами проявляли инициативу в создании различных проектов. Первичное отделение – это объединяющий формат РДДМ, где созданы все условия для всестороннего развития и самореализации подростков. В наших центрах ребята смогут участвовать в принятии решений, которые напрямую затрагивают их интересы», – рассказывает Арина Матвеева, руководитель главного управления молодёжной политики и туризма.

Первичные отделения РДДМ в Красноярске будут работать сразу по нескольким направлениям:

- образование и знания «Учись и познавай!»;

- наука и технологии «Дерзай и открывай!»;

- труд, профессия и своё дело «Найди призвание!»;

- культура и искусство «Создавай и вдохновляй!»;

- волонтёрство и добровольчество «Благо твори!»;

- патриотизм и историческая память «Служи отечеству!»;

- спорт «Достигай и побеждай!»;

- здоровый образ жизни «Будь здоров!»;

- медиа и коммуникации «Расскажи о главном!»;

- дипломатия и международные отношения «Умей дружить!»;

- экология и охрана природы «Береги планету!»;

- туризм и путешествия «Открывай страну!».

Более подробную информацию о старте работы первичных отделений можно будет узнать на сайте твоевремя24.рф и в группе «Твоё время».