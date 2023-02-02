В Красноярске 64-летний мужчина умер прямо на лестнице виадука

Красноярцы жалуются, что переходить виадук небезопасно из-за снега и наледи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на пешеходном мосту по проспекту Металлургов умер 64-летний мужчина. О трагедии, которая произошла 1 февраля, сообщает телеканал «Енисей».

Свидетели рассказывают, что мужчина медленно спускался по лестнице и вдруг упал. Прохожие попытались помочь, но оказалось поздно. Приехавшие медики и полиция констатировали смерть без признаков насилия.

Поскользнулся и умер после падения, или все произошло наоборот, еще только предстоит выяснить специалистам. Если медики подтвердят, что причиной гибели стал именно удар о лестницу, следователи начнут разбирательство, по чьей вине это произошло.

Между тем в департаменте городского хозяйства отметили, что лестницу чистили буквально 31 января – за день до трагедии. Однако после смерти мужчины мост привели в порядок повторно, убрали наледь и снег.

Сами же горожане отмечают, что спускаться и подниматься по виадуку небезопасно – часть ступеней наклонены, а перила проржавели.