Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 февраля 2023 4:20

В Красноярске 64-летний мужчина умер прямо на лестнице виадука

По словам очевидцев, мужчина поскользнулся на ступеньках
Татьяна ИЛЬИНА
Красноярцы жалуются, что переходить виадук небезопасно из-за снега и наледи

Красноярцы жалуются, что переходить виадук небезопасно из-за снега и наледи

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на пешеходном мосту по проспекту Металлургов умер 64-летний мужчина. О трагедии, которая произошла 1 февраля, сообщает телеканал «Енисей».

Свидетели рассказывают, что мужчина медленно спускался по лестнице и вдруг упал. Прохожие попытались помочь, но оказалось поздно. Приехавшие медики и полиция констатировали смерть без признаков насилия.

Поскользнулся и умер после падения, или все произошло наоборот, еще только предстоит выяснить специалистам. Если медики подтвердят, что причиной гибели стал именно удар о лестницу, следователи начнут разбирательство, по чьей вине это произошло.

Между тем в департаменте городского хозяйства отметили, что лестницу чистили буквально 31 января – за день до трагедии. Однако после смерти мужчины мост привели в порядок повторно, убрали наледь и снег.

Сами же горожане отмечают, что спускаться и подниматься по виадуку небезопасно – часть ступеней наклонены, а перила проржавели.