Прокатившийся по тротуару в Красноярске ради видео для соцсетей водитель заплатит штрафов на 4 тысячи рублей

Фото: скриншот видео

Ради видео для социальных сетей 20-летний водитель на ВАЗ-2114 проехался по тротуару рядом с ТРЦ «Планета». Парня нашли и составили на него целый ряд административных протоколов, сообщает ГИБДД Красноярского края.

Среди нарушений, за которые придется заплатить, не только движение по тротуару. Тут и наглухо затонированная машина, и неправильно установленный номер, управление при наличии технических неисправностей и нарушение правил пользования внешними световыми приборами.

В общем набралось 5 штрафов на 4 тысячи рублей.

Как оказалось, нарушать правила дорожного движения 20-летнему водителю не привыкать – только в 2022 году он неоднократно превышал скорость и проезжал перекрестки на «красный». Всего - 36 нарушений за 12 месяцев.

С парнем поговорили сотрудники ДПС.