В Красноярске спасли упавшего ночью с Коммунального моста в Енисей мужчину

С Коммунального моста в Енисей ночью упал мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске спасли очередного упавшего с Коммунального моста в Енисей мужчину. Происшествие случилось сегодня, 2 февраля, около 3 часов ночи, рассказали в службе спасения Красноярского края.

О том, что произошло, сотрудники поисково-спасательного отряда узнали от самого упавшего. Он находился на мели у второго проема моста и смог сам вызвать помощь по номеру 112.

Мужчину 1993 года рождения эвакуировали и передали медицинским работникам.

Это уже третий случай падения с мостов, который произошел в Красноярске за последнюю неделю. И если одного человека удалось спасти, то во втором случае делом пришлось заняться полиции. Именно туда поступило заявление о найденном теле с признаками падения с высоты.