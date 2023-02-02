В Красноярском крае два магазина оштрафовали за слишком высокие цены Фото: Мария ЛЕНЦ

В Богучанах владельцев магазинов «Геолог» и «Савва» уличили в незаконной накрутке цен на продукты. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Красноярскому краю.

В ведомстве сообщают, что по закону максимальная торговая надбавка на продукты составляет 35%. Предприниматели же повысили цены на гречку и перловку на 43%, а на соль и спагетти на 49%.

Владельцам магазинов назначили штраф по 5 тысяч рублей. Кроме того, суд признал действия обоих индивидуальных предпринимателей противоправными. Теперь им придется снизить стоимость своих товаров.