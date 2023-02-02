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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 2:30

Директор школы-интерната в Красноярском крае 5 лет забирал себе премии учителей

Свою вину мужчина признал частично
Татьяна ИЛЬИНА
Свою вину директор школы-интерната признал частично

Свою вину директор школы-интерната признал частично

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уяре директор школы-интерната пять лет требовал у учителей отдавать ему часть начисляемых им выплат. Мужчине утвердили обвинительное заключение и передали уголовное дело в суд, сообщает прокуратура Красноярского края.

Незаконные поборы продолжались с 2016 по 2021 год. Учителям предлагалось выбрать – отдать часть премии или лишиться должности. Чтобы работать спокойно, сотрудники интерната передали директору в общей сложности более 630 тысяч рублей.

Сам руководитель школы-интерната свою вину признал лишь частично и компенсировал ущерб в размере 92 тысяч рублей. Чтобы восстановить права учителей, на машину директора стоимостью 852 тысячи рублей наложили арест.

Сейчас дело направлено в суд, где после его рассмотрения будет вынесен приговор.