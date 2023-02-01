В Красноярске полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным гонщиком

Фото и видео: ЧП Красноярск

В Красноярске полиции пришлось преследовать лихача на «Субару». Он не отреагировал на требование остановиться и попытался сбежать от правоохранителей. Ролик погони опубликовал канал «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, что погоня за нарушителем проходила в районе Свободного и Маерчака, после чего лихач сместился в сторону центра. Он проскочил в потоке по кольцу Брянской и вырулил на Перенсона, где его наконец задержали.

Свидетели утверждают, что водитель, вполне возможно, был пьян. Он остановился только тогда, когда полицейские сделали предупредительные выстрелы в воздух. Пройти освидетельствование задержанный гонщик отказался.