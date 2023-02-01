Красноярцы массово ломают замки-блокираторы на платной парковке

Фото и видео: мэрия Красноярска

В Красноярске жители за два месяца сломали 61 замок на платной парковке на Красной армии. Недовольные автомобилисты не желают платить за парковку в центре города, поэтому крушат оборудование. При этом каждый такой замок стоит 49 тысяч рублей.

— Некоторым горожанам не нравится оплачивать парковку своего автомобиля. Свой протест они выражают весьма своеобразно. Так, один мужчина за раз сломал 16 замков-блокираторов. За такую «шалость» теперь ему придется заплатить 800 тысяч рублей, — рассказали в мэрии.

Администрация уже подала в полицию 22 заявления о вандализме. Общий ущерб власти оценили в 3 миллиона рублей. Примечательно, что вандалы не стеснялись уличных камер, поэтому все их подвиги были записаны и переданы правоохранителям.