В Красноярск привезут самую большую картину Сурикова

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Государственный Русский музей отправит в Красноярск самую большую картину Василия Сурикова. Ее живописец создал в 1895 году – полотно 3 на 6 метров посвящено «Покорению Сибири Ермаком». Картину предоставят для выставки к 175-летию со дня рождения Сурикова.

– Работа будет снята с экспозиции, реставраторы приведут ее в экспозиционный вид – почистят и укрепят, она на валу будет перемещаться в Красноярск. Суриков был из Красноярска. Он считал, что его предки попали в Сибирь именно с отрядом Ермака. Он этим гордился, эта тема ему была близка, – сообщила ТАСС замдиректора Русского музея Ольга Бабина.

Отметим, что картина отображает финальную битву Ермака и его дружины с войском хана Кучума в 1582 году. Над картиной Суриков работал в течение четырех лет, совершая поездки по дальним местам Сибири.