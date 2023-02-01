В Красноярске главу «Лесной охраны» заподозрили в мошенничестве

Фото: КГКУ "Лесная охрана"

Главу КГКУ «Лесная охрана» заподозрили в мошенничестве с использованием служебного положения. Дело по соответствующей статье завели в краевом СК – руководителя подозревают в фиктивном трудоустройстве сотрудника.

Следствие полагает, что с декабря 2017 года глава ведомства фиктивно устроил своего знакомого на пост государственного инспектора по охране леса. Фактически мужчина на рабочем месте не появлялся, при этом исправно получал зарплату, которую затем передавал руководителю.

В СК подсчитали, что Министерству лесного хозяйства был причинен ущерб на 1,3 миллиона рублей. Сейчас подозреваемый задержан, следствие ходатайствует о заключении под стражу.

Отметим, что согласно официальному сайту КГКУ «Лесная охрана», директором предприятия является Баранов Игорь Михайлович.