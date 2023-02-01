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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 12:33

В Хакасии расследуют гибель мужчины под окнами жилого дома

Его тело обнаружили у входа в подъезд
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: NotaBene

Фото и видео: NotaBene

В Хакасии при невыясненных пока обстоятельствах погиб мужчина. Его тело обнаружили в Абакане, под окнами многоэтажки на Чертыгашева, 77. Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал NotaBene – на кадрах видно, что полураздетый мужчина лежит под козырьком дома, у входа в подъезд.

В СК уточнили, что погибшему 40-45 лет. Он, вероятно, не местный, поскольку жильцы дома мужчину не узнали.

Сейчас следователи выясняют, носила ли смерть криминальный характер. На теле мужчины обнаружили ссадины и царапины, но были ли они нанесены посторонним – пока не сообщается.