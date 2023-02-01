Стартовал прием заявок на грантовый конкурс экологических проектов

В конкурсе принимала участие и получила грантовую поддержку команда Дивногорского художественного музея

Сегодня, 1 февраля, начался прием заявок на участие в ежегодном грантовом конкурсе экологических проектов компании Эн+. Его цель – внедрение и развитие новых механизмов поддержки местных сообществ и инициатив в области охраны окружающей среды.

В 2023 году у конкурса сразу несколько приятных изменений: размер грантового фонда увеличился с 10 до 13 млн рублей, расширена география проекта и появились новые номинации.

В этом году к участию в проекте приглашаются некоммерческие организации, бюджетные учреждения всех уровней, управляющие компании и товарищества собственников жилья, индивидуальные предприниматели и юрлица из городов: Красноярск, Дивногорск, Иркутск, Байкальск, Усть-Илимск, Ангарск, Братск, Миасс, Нижний Новгород, а также из Республики Бурятия.

Победителей конкурса определит независимый экспертный совет, состоящий из представителей науки, органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественников. А наградой станут гранты в размере до 600 тысяч рублей.

Подать заявку можно по шести номинациям: «Местная инициатива», «Объединяя ресурсы», «Передавая опыт», «Наука и практика», «Курс на устойчивость», «Байкал без пластика». Кстати, для потенциальных грантополучателей организаторы проведут образовательный онлайн-марафон, а также очные консультации.

Прием заявок продлится до 15 марта 2023 года. Всю подробную информацию об условиях можно посмотреть на сайте конкурса.

– Накопленный опыт позитивного взаимодействия и сотрудничества с нашими партнерами свидетельствует о высокой вовлеченности авторов экологических инициатив, растущем доверии друг к другу, – отметила заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина. – Мы видим, что решением актуальных экологических проблем занимаются уже не отдельные энтузиасты, а устойчивые экосообщества. Команды экоактивистов растут, развиваются, побеждают в региональных и всероссийских конкурсах, масштабируют свои проекты.

Эковолонтеры благоустроили территорию мемориала «МАЗ-525»

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Грантовый конкурс экологических проектов проводится с 2020 года. Его организуют в рамках социальной программы «Мир со знаком плюс», которую запустил основатель компании Олег Дерипаска.

За это время участники подали 430 заявок, из которых было выбрано 60 лучших проектов. Только в прошлом году более тысячи эковолонтеров по всей стране убрали свыше 100 тонн мусора, организовали 13 научных экспедиций, расчистили и облагородили 11 ручьев и минеральных источников, построили 5 экотроп и 2 веломаршрута, создали серию экомультфильмов, построили волонтерскую базу и учебную лабораторию возобновляемой энергетики. Так, в 2020 команда Дивногорского художественного музея на грантовую поддержку благоустроила территорию мемориала «МАЗ-525» у реки Лиственка, а в 2022 году эковолонтеры убрали еще один участок берега реки Лиственка, установили четыре скамейки и оформили клумбу, символизирующую Енисей и его притоки.