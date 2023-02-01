Команда из Румынии отказалась играть товарищеский матч с красноярским «Енисеем»

Фото: тг-канал Алексея Ивахова

Румынская футбольная команда «Оцелул» сорвала товарищеский матч с «Енисеем», который должен был пройти сегодня днем. Поводом, разумеется, послужила российская принадлежность команды при нынешнем политическом климате. Отказаться от матча с красноярцами своих игроков вынудила футбольная федерация Румынии.

– Боятся они нас. Неделю назад с командой соперника был заключен контракт о проведении товарищеского матча. Команда Румынии добиралась до нашего поля в Анталии 70 км из города «Сиде», вышла на поле и готовилась к предыгровой разминке. После звонка федерации и предупреждении о снятии очков основного чемпионата Румынии за игру с русскими они развернулись, зашли в автобус и уехали, – написал главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов.

Отметим, что сегодня «Енисею» предстоит играть еще одну товарищескую игру – с армянским «Алашкертом». Если армяне также не передумают играть с русскими, то матч пройдет в 21:00 по красноярскому времени.