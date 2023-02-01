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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 12:02

В Красноярском крае легковушка врезалась в микроавтобус с пассажирами

Несколько человек попали в больницу
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: Енисей-Информ

Фото и видео: Енисей-Информ

В Красноярском крае произошло ДТП между легковым авто и микроавтобусом. Машины столкнулись в Енисейском районе, на трассе Енисейск-Красноярск. С места происшествия увезли несколько пострадавших.

По предварительным данным, аварию спровоцировала легковушка Toyota Caldina. Ее владелец выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом Hyundai. Обе машины сильно смяло и выбросило на обочину.

Известно о как минимум пяти пострадавших. Водитель легковушки был госпитализирован, также госпитализация потребовалась четырем пассажирам микроавтобуса. Сейчас на месте работает полиция.