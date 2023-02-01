В Красноярском крае легковушка врезалась в микроавтобус с пассажирами

Фото и видео: Енисей-Информ

В Красноярском крае произошло ДТП между легковым авто и микроавтобусом. Машины столкнулись в Енисейском районе, на трассе Енисейск-Красноярск. С места происшествия увезли несколько пострадавших.

По предварительным данным, аварию спровоцировала легковушка Toyota Caldina. Ее владелец выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом Hyundai. Обе машины сильно смяло и выбросило на обочину.

Известно о как минимум пяти пострадавших. Водитель легковушки был госпитализирован, также госпитализация потребовалась четырем пассажирам микроавтобуса. Сейчас на месте работает полиция.