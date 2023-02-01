До старта Красноярского экономического форума остался месяц

Фото: kef2023.ru

До старта работы Красноярского экономического форума остался месяц – деловое событие стартует 1 марта. Как рассказали на сайте правительства, мероприятия будут длиться три дня. Экспертные площадки будут работать на базе многофункционального комплекса и конгресс-холла СФУ, а также в Москве и за рубежом. Принять участие можно как очно, так и в онлайн-формате.

Российские эксперты обозначили важность проведения форума в сегодняшних непростых условиях, учитывая повышенное внимание федерального центра к развитию Сибири и «восточному вектору».

Политолог, генеральный директор Центра стратегического проектирования Виктор Потуремский считает, что геополитическое значение Красноярского края в новом развороте на Восток и в нынешних реалиях достаточно велико, поэтому есть вопросы, которые необходимо обсуждать в связи с этим.

- Вектор на Восток во многом является неизбежностью в условиях непреодолимой стены, барьеров, выстраиваемых Западом. Можно посмотреть, как у нас вырос товарооборот на восточном направлении, и вопрос развития инфраструктуры, торговых, производственных, промышленных отношений становится сейчас первоочередным, – подчеркнул Виктор Потуремский.

В программе КЭФ-2023 выделено несколько основных дискуссионных треков, посвященных трансформации экономики, изменению внешнеэкономических связей, развитию Арктики, импортозамещению и новым промышленным приоритетам, цифровизации и новым технологиям, креативным индустриям, кадрам для новой экономики и инвестиционных проектов, экологии и туризму.

Традиционно открывать форум будет молодежная площадка, посвященная в этом году развитию кадрового потенциала до 2030 года. Новым форматом КЭФ станет гастрономическая программа, разработанная совместно с Институтом гастрономии СФУ и крупнейшими красноярскими ресторанными сетями. Так же, как и раньше, дискуссии, начатые на полях форума, продолжатся в течение года в формате тематических стратегических сессий под брендом КЭФ.