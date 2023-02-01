В здании красноярской школы №47 после реконструкции появятся современные кабинеты, актовый зал и лифт

Стройплощадку проинспектировал глава города Владислав Логинов. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Сегодня площадку на улице Песочной, где ведутся работы, проинспектировал глава города Владислав Логинов. В выездном совещании также приняла участие председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

Реновация здания учебного заведения 1936 года постройки, ранее признанного аварийным, ведется за счет средств краевого бюджета. В обновленной школе помимо учебных кабинетов предусмотрен актовый зал со сценой и помещением для декораций, спортивный зал с раздевалками и санузлом, кухонный блок, рекреация. Объект оборудуют лифтом и пандусом, благоустроят прилегающую территорию.

– На сегодняшний день работы идут с небольшим опережением графика. Перед нами стоит задача в ближайшие месяцы завершить устройство каркаса новых корпусов, кровли и затем приступить к мероприятиям, связанным с комплектованием объекта инженерным оборудованием, – сообщил представитель компании-подрядчика «СеверСтрой» Михаил Ступников.

В учреждении на 190 мест будут учиться школьники из 8-11 классов в две смены. Занятия начального и среднего звеньев продолжатся в здании школы №16 на улице 26 Бакинских комиссаров.

Реновация здания ведется за счет средств краевого бюджета. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

– Перестраивать что-то старое всегда сложнее, поэтому немало времени ушло на проработку индивидуальных технических решений. Они были необходимы, чтобы вписать новые объекты в существующее пространство и сохранить историческое назначение территории, – сказал Владислав Логинов. – Наряду со зданием школы №47, реконструкция идет в 21-ой школе на проспекте Свободном. Здесь обязательно по просьбам жителей сохраним на фасаде памятный барельеф. Готовимся к работам по 86-ой школе на улице Лизы Чайкиной.

Еще одно направление – капитальный ремонт и оснащение оборудованием, обустройство спортплощадок. Такие мероприятия предполагаются в 25 школах и детских садах. В списке работ – обновление крыш, фасадов, полов, помещений, наружного освещения, эвакуационных выходов, закупка оборудования и ремонт пищеблоков. В 6 образовательных организациях будут обустроены спортивные площадки на территории. Продолжится монтаж модульного здания школы №50 на улице Глинки и в рамках федеральной программы комплексный ремонт трех школ – №№27, 108 и 5.

Наряду с этим, в целях обеспечения непрерывности процесса модернизации сети учреждений, формируются планы работ на перспективу. Так, ранее четыре школы №№53, 45, 82, 42 и лицей №2 вошли в федеральную программу на капитальный ремонт и обновление оборудования в 2024-2025 гг.

Кроме того, в текущем году планируется разработка проектно-сметной документации на капремонт и инструментальное обследование, а также прохождение госэкспертизы проектов по 23 образовательным учреждениям. Для 11 объектов из этого списка будет готовиться заявка на привлечение федерального финансирования.