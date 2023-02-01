В Красноярске на Калинина драка между двумя мужчинами закончилась поножовщиной

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на Калинина драка между двумя мужчинами закончилась жестокой поножовщиной. Как сообщили в пресс-службе полиции, заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Все произошло вечером 30 января. В дежурную часть поступило сообщение, что в больницу поступил 28-летний мужчина с колото-резаной раной живота. Полицейские выяснили, что несколько выпивших приятелей встретились на Калинина. Слово за слово и разговор перерос в драку. Один из мужчин в какой-то момент достал нож и нанес другому один удар в район живота.

К счастью, он оказался не смертельным – пострадавшего успели спасти, сейчас он находится в больнице.

Напавшего с ножом уже задержали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.