В Красноярске возле школы №90 муляж приняли за настоящую гранату

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске возле школы №90 на Павлова очевидцы приняли муляж за настоящую гранату. Как рассказали в МВД, прохожие обнаружили нечто, похожее на опасный предмет и заявили об этом в полицию. На место немедленно выехали специалисты.

Проведя осмотр, полицейские выяснили, что граната оказалась муляжом. Для жизни и здоровья горожан она не представляет опасности.

Напомним, что в управлении образования сообщили «Комсомольской правде-Красноярск», что на территории 90 школы все спокойно. Занятия продолжаются в штатном режиме, детей не эвакуировали.