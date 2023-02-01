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НовостиОбщество1 февраля 2023 9:09

В Красноярске возле школы №90 муляж приняли за настоящую гранату

К счастью, нашедший «опасный предмет» ошибся
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске возле школы №90 на Павлова очевидцы приняли муляж за настоящую гранату. Как рассказали в МВД, прохожие обнаружили нечто, похожее на опасный предмет и заявили об этом в полицию. На место немедленно выехали специалисты.

Проведя осмотр, полицейские выяснили, что граната оказалась муляжом. Для жизни и здоровья горожан она не представляет опасности.

Напомним, что в управлении образования сообщили «Комсомольской правде-Красноярск», что на территории 90 школы все спокойно. Занятия продолжаются в штатном режиме, детей не эвакуировали.