Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске планируют отреставрировать кельи Успенского монастыря за 20 млн рублей. Об этом сказано в документах лота на сайте госзакупок.

Заявки на участие принимаются до 13 февраля. Подрядчику-победителю предстоит отремонтировать подвал, где необходимо снять старую штукатурку со стен и сводов, демонтировать подвесные потолки и старые полы из керамогранита.

Реставрации подвергнут и фасад корпуса с кельями: чистка от грязи, укрепление кладки, обновление лицевой поверхности кирпичей, обработка швов, укрепление откосов и окон, ремонт крыльца.