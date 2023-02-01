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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:52

В Красноярске планируют отреставрировать кельи Успенского монастыря за 20 млн рублей

Тендер на поиск подрядчика размещен на сайте госзакупок
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске планируют отреставрировать кельи Успенского монастыря за 20 млн рублей. Об этом сказано в документах лота на сайте госзакупок.

Заявки на участие принимаются до 13 февраля. Подрядчику-победителю предстоит отремонтировать подвал, где необходимо снять старую штукатурку со стен и сводов, демонтировать подвесные потолки и старые полы из керамогранита.

Реставрации подвергнут и фасад корпуса с кельями: чистка от грязи, укрепление кладки, обновление лицевой поверхности кирпичей, обработка швов, укрепление откосов и окон, ремонт крыльца.