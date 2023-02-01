В Красноярском крае за месяц в пожарах погибли 28 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за месяц в пожарах погибли 28 человек. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Красноярск», посвященной прогнозу погоды и рискам ЧС, сообщил замначальника регионального МЧС Роман Ветчинников.

По его словам, в целом январь был довольно спокойным в плане ЧС. Больше всего проблем доставляли аварии на объектах ЖКХ. Однако, к сожалению, месяц принес множество трагедий, которые чаще всего случались в результате пожаров:

- ЧП с жертвами происходили с жертвами техногенных пожаров в жилье, в них за январь погибло 28 человек, 22 человека пострадали. То есть, получается, в крае в январе в пожарах погибал 1 человек каждый день. Основные причины: неисправность проводки, печного отопления, неправильное использование печами.

Также по словам Романа Ветчинникова, особенно актуальной остается проблема ДТП. Одну из главных ролей в этом играют перепады температур, из-за которых возникает гололедица, а также снежные заносы. В ДТП за месяц погибло 23 человека, травмы получили 123 человека.