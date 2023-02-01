Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 февраля 2023 8:21

В Красноярске рядом со школой №90 нашли предмет, похожий на гранату

На территории учебного заведения все спокойно, дети не эвакуированы
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске неподалеку от школы №90 нашли предмет, похожий гранату. Как сообщают читатели «КП-Красноярск» на месте работают сотрудники МЧС и силовики.

В управлении образования сообщили «Комсомольской правде-Красноярск», что на территории 90 школы все спокойно. Занятия продолжаются в штатном режиме, детей не эвакуировали.

Граната ли это или муляж, кто её забыл или подкинул специально – пока неизвестно, в этом разбираются сотрудники силовых структур. Официальных комментариев пока не было.