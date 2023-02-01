В Красноярске рядом со школой №90 нашли предмет, похожий на гранату

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске неподалеку от школы №90 нашли предмет, похожий гранату. Как сообщают читатели «КП-Красноярск» на месте работают сотрудники МЧС и силовики.

В управлении образования сообщили «Комсомольской правде-Красноярск», что на территории 90 школы все спокойно. Занятия продолжаются в штатном режиме, детей не эвакуировали.

Граната ли это или муляж, кто её забыл или подкинул специально – пока неизвестно, в этом разбираются сотрудники силовых структур. Официальных комментариев пока не было.