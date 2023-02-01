В Красноярске прошла премьера снятой в Сибири криминальной драмы «Чекаго»

Фото агентство AGENDA

В Доме Кино в Красноярске 31 января прошел премьерный показ фильма «Чекаго». Криминальную драму снял в Сибири режиссер Николай Рыбников.

Картину зрителям представили заместитель губернатора края Василий Нелюбин, режиссер фильма, его продюсеры и исполнители главных ролей. После показа прошло обсуждение драмы с творческой группой. Во время нее подняли и вопрос кинематографа в Красноярском крае.

- Такой проект, как «Чекаго», хорошо показывает, что даже со скромным бюджетом можно получить фантастический результат. Это не банальный боевик про молодежь, которая оказалась на обочине жизни. Тут совершенно иной посыл. И я убежден, что этот фильм окажет влияние на развитие кинопроизводства в регионе, - рассказал Василий Нелюбин, заместитель губернатора края.

В широком прокате фильм можно будет посмотреть с 23 февраля 2023 года, в том числе по программе «Пушкинская карта».