Красноярский губернатор провел совещание с застройщиками по комплексному развитию территорий

Фото: Александр Черных

В Красноярске губернатор региона Александр Усс провел совещание с застройщиками по комплексному развитию территорий. Как рассказали в правительстве, одной из важных тем обсуждения стало строительство социально значимых объектов. В мероприятии также приняли участие члены Правительства края, прокурор края Роман Тютюник и глава Красноярска Владислав Логинов.

В Красноярском крае в 2022 году началось внедрение механизм комплексного развития территорий – он позволит серьезно увеличить темпы строительства жилья, решить вопросы со сносом аварийных домов, а также создать необходимую социальную инфраструктуру. Появление новых школ, детских садов и площадок, парковок, благоустройстве скверов и парков, озеленении, обеспечении транспортной доступности.

Александр Усс отмечает, что все градостроительные решения должны приниматься с учетом мнения жителей, строителей, депутатов, архитектурной общественности – в том числе касающиеся плотности и этажности застройки.