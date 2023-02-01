В Красноярске в районе Кардиоцентра выросла скорость мобильного интернета

Ежегодно медицинскую помощь в стационаре Кардиоцентра получают около семи тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в районе одного из крупнейших медицинских учреждений региона Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (Кардиоцентр) увеличена скорость мобильного интернета. МТС провела модернизацию сети LTE, в результате чего скорость интернета выросла почти на 30 процентов.

Отметим, что медучреждение принимает пациентов не только из Красноярского края и соседних сибирских регионов, но и из Москвы, Краснодарского края и Ростовской области. Ежегодно медицинскую помощь в стационаре федерального Кардиоцентра Красноярска получают около семи тысяч человек.

Благодаря проведенным техническим работам, скорость передачи данных выросла в палатах, приемном покое и других помещениях медицинского центра, где проводится прием пациентов, их лечение и реабилитация. Улучшение качества связи позволит пациентам оставаться на связи с близкими, читать книги, смотреть видео и слушать музыку онлайн.

– Наша задача – обеспечить жителям и гостям краевой столицы доступ к продвинутым сервисам. Для этого мы постоянно улучшаем качество связи в городе и его окрестностях, – отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин. – Недавно обновили сети LTE в нескольких микрорайонах краевого центра, где идет интенсивная застройка, перед новогодними каникулами – сразу в пяти крупных дачных поселках под Красноярском. А сейчас – в районе важных социальных учреждений, расположенных в Красноярске, в том числе в районе Кардиоцентра. Проведенная модернизация сети позволяет абонентам общаться с комфортом и отдыхать во время лечения и реабилитации.