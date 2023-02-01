Директор фирмы в Красноярском крае незаконно продал за рубеж пиломатериал на 8 миллионов рублей

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В Красноярском крае признали виновным директора торговой фирмы, который незаконно экспортировал за границу пиломатериал. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Фиктивные внешнеэкономические контракты руководитель компании начал заключать с зарубежной торговой фирмой еще с сентября 2019 года. Покупали лес «с рук», без подтверждающих его легальное происхождение документов.

Так через таможенную границу переправили пиломатериал более чем на 8 миллионов рублей.

Суд признал мужчину виновным. Ему дали 4,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, директору придется заплатить штраф – 400 тысяч рублей.