Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 5:09

В Красноярске с 13 часов 1 февраля вводится режим «черного неба»

Он будет действовать до 19 часов 3 февраля
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь объявлен режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия (режим НМУ) вводится в краевой столице с 13 часов 1 февраля до 19 часов 3 февраля. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

Управлением Роспотребнадзора усилен мониторинг атмосферного воздуха на территории краевого центра. В ведомстве рассказали, что когда на территории города действует режим НМУ, то жителям не рекомендуется открывать окна, часто выходить на улицу. Лучше побольше увлажнять воздух, заниматься спортом дома, проводить влажную уборку и соблюдать питьевой режим.