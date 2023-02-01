В Красноярске с 13 часов 1 февраля вводится режим «черного неба»

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В Красноярске вновь объявлен режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия (режим НМУ) вводится в краевой столице с 13 часов 1 февраля до 19 часов 3 февраля. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

Управлением Роспотребнадзора усилен мониторинг атмосферного воздуха на территории краевого центра. В ведомстве рассказали, что когда на территории города действует режим НМУ, то жителям не рекомендуется открывать окна, часто выходить на улицу. Лучше побольше увлажнять воздух, заниматься спортом дома, проводить влажную уборку и соблюдать питьевой режим.