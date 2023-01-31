Эксперты подсчитали, в каких городах больше всего женщин с именем Татьяна

Специально к Татьяниному дню (Дню студента), который отмечается ежегодно 25 января, специалисты Tele2 подсчитали, насколько женское имя Татьяна распространено в клиентской базе оператора мобильной связи. Оказалось, что оно довольно часто встречается – его носят почти 1,5 млн клиенток.

Если быть точными, то в сети оператора 1 451 370 женщин с этим именем, а это около 5% от женской базы. Средний возраст Татьян – 49 лет.

Как выяснили эксперты, имя более популярно у старших поколений. Большая часть Татьян в сети оператора попадает в группы старше 61 года и 41-50 лет – по 26%. У клиенток в группах 31-40 лет и 51-60 лет имя Татьяна встречается чуть реже – на него приходится 23% и 19% соответственно от всех Татьян в сети Tele2. А вот девушек по имени Таня студенческого возраста совсем мало – всего около 1,3%. В категории молодых от 24 до 30 лет – примерно 4,6% Татьян.

Отметим, что эти данные коррелируются с исследованиями портала names.mercator.ru, на котором показана популярность различных имен в Москве и области в ХХ веке. Так, например, имя Татьяна было на первом месте по популярности в столице в 1950-е годы, и на третьем – в 60-е. А начиная с 1970-х годов интерес к имени постепенно падает, в 2000-х годах девочек все меньше называют Татьянами. Но нужно отметить, что больше всего женщин студенческого возраста (17-23 года) с именем Татьяна живет в Москве, Челябинске, Иркутске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

А теперь данные по регионам – где Татьяны занимают наибольшую долю от женской базы мобильного оператора. Лидером стала Мордовия с долей 9%. Еще четыре региона, где больше всего клиенток Татьян – это Брянская (8,3%), Тамбовская (8,2%) области, а также Тульская и Рязанская области с одинаковыми долями по 8,1%.

Татьянин день не только праздник женщин с этим именем, но и всех студентов. Эксперты также подсчитали, в каких вузах страны студенты больше всего пользуются интернетом.

Так, больше всего вырос трафик по итогам 2022 года в сравнении с показателями предыдущих лет в Дальневосточном федеральном университете (+36%), на втором и третьем – Тульский государственный университет и Донской государственный технический университет с приростами 38% и 32% соответственно. Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет заняли четвертое и пятое место в рейтинге с результатами 26% и 24%. У Томского государственного университета шестое место по темпам прироста трафика (19%), а вот Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова оказался на седьмом месте (18%).