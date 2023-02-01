В Канске перед судом предстанут «охотники за металлом», укравшие чужой гараж «ракушка»

Один из обвиняемых Фото: МВД

В Канске перед судом предстанут «охотники за металлом», похитившие при помощи эвакуатора чужой гараж «ракушка». Как рассказали в МВД, помимо этого они заглянули в частный сектор, на шиномонтажку и прогулялись по улицам, откуда утянули добра на 150 000 рублей.

38-летний и 41-летний жители Канска ночами в марте и апреле совершили 5 преступлений: ограбили несколько частных домов, откуда вынесли алюминиевые баки, кислородный баллон и велосипед. Стащили 4 канализационных люка со смотровых колодцев и 4 автомобильных колеса.

Когда их задержали, то оказалось, что они причастны еще к 4 эпизодам преступлений: кражам инструментов, используемых в строительстве, и гаража-ракушки. Последний один из «охотников на металл» заприметил уже давно. Он видел, что гараж не используется, поэтому убедил своего подельника, что это его «ракушка». Они заказали эвакуатор и сдали в пункт приема металлолома.

Было заведено 5 уголовных дел по статье «Кража».