В Красноярске директора КГКУ «Лесная охрана» подозревают в мошенничестве на 1,3 млн рублей

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В Красноярске директора КГКУ «Лесная охрана» подозревают в мошенничестве более чем на 1,3 млн рублей. Как сообщили в МВД, мужчина якобы устроил в организацию на должность инспектора своего знакомого. Приятель числился только номинально, работу не выполнял, а зарплату за него получал руководитель.

Принял на работу своего знакомого директор еще в декабре 2017 года. Работник числился в КГКУ «Лесная охрана» инспектором до августа 2020.

Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас директор задержан.