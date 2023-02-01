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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 3:52

В Красноярске директора КГКУ «Лесная охрана» подозревают в мошенничестве на 1,3 млн рублей

Он устроил в организацию знакомого, и получал за него зарплату
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске директора КГКУ «Лесная охрана» подозревают в мошенничестве более чем на 1,3 млн рублей. Как сообщили в МВД, мужчина якобы устроил в организацию на должность инспектора своего знакомого. Приятель числился только номинально, работу не выполнял, а зарплату за него получал руководитель.

Принял на работу своего знакомого директор еще в декабре 2017 года. Работник числился в КГКУ «Лесная охрана» инспектором до августа 2020.

Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас директор задержан.