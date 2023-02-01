После столкновения с грузовиком на трассе в Красноярском крае сгорел легковой автомобиль

Фото: скриншот видео

В Красноярском крае за Дивногорском легковой автомобиль врезался в грузовик. Об этом рассказывает «Проспект мира».

Авария произошла 31 января около 15.00 на 147 км трассы «Енисей». Водитель ВАЗ-2108 решил обогнать машину и выехал на встречную полосу. Маневр закончился столкновением с грузовой фурой.

Видео с места происшествия появилось в телеграм-канале «ЧП-Красноярск». На кадрах видно, что «Вольво» вылетел в кювет. «Восьмерка» пострадала сильнее – машина выгорела полностью.

Пострадал в аварии только 47-летний водитель ВАЗа. Он получил ушибы.