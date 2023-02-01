На «Красноярских Столбах» заблудилась группа с 5-летним ребенком

Фото: служба спасения Красноярского края

Вечером 31 января в национальном парке «Красноярские столбы» потерялась группа из пяти человек. Ситуация осложнялась тем, что среди них был маленький ребенок, сообщает служба спасения края.

На место отправились спасатели. Оказалось, что две семейные пары заблудились в районе скалы «Дед». Туристов нашли и вывели к улице Свердловской.

Всех посетителей парка спасатели предупреждают о том, что во время посещения «Столбов» не стоит сходить с троп и дорожек, а также необходимо соблюдать меры безопасности. Несоблюдение этих простых правил может привести к трагедии. Так, 22 января с территории парка эвакуировали мужчину с обморожением стопы.