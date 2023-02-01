На развитие сельского хозяйства в Красноярском крае выделят около 10 миллиардов рублей

Фото: ИВАНОВА Диана

Депутаты приняли поправки в региональную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Финансирование агропромышленного комплекса увеличили на 1,7 миллиардов рублей, из них на 2023 год приходится 640 миллионов, сообщает правительство Красноярского края.

Всего после утверждения краевого бюджета и предоставления субсидий из федерального бюджета на развитие АПК региона в этом году направят около 10 миллиардов рублей.

Выделенные деньги должны помочь фермерам не только сохранить поголовье животных и птицы, но и к 2025 году нарастить мощности по производству мяса, молока, а также увеличить количество мест в животноводческих комплексах.

Направят финансирование и на обновление парка сельхозтехники, оборудования, на закупку племенных животных и рыбопосадочного материала.

Предусмотрена и поддержка садоводов с огородниками. На их развитие заложено 149 миллионов рублей.