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НовостиОбщество1 февраля 2023 2:44

На развитие сельского хозяйства в Красноярском крае выделят около 10 миллиардов рублей

Такая мера позволит к 2025 году увеличить производство молока и мяса в регионе
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ИВАНОВА Диана

Депутаты приняли поправки в региональную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Финансирование агропромышленного комплекса увеличили на 1,7 миллиардов рублей, из них на 2023 год приходится 640 миллионов, сообщает правительство Красноярского края.

Всего после утверждения краевого бюджета и предоставления субсидий из федерального бюджета на развитие АПК региона в этом году направят около 10 миллиардов рублей.

Выделенные деньги должны помочь фермерам не только сохранить поголовье животных и птицы, но и к 2025 году нарастить мощности по производству мяса, молока, а также увеличить количество мест в животноводческих комплексах.

Направят финансирование и на обновление парка сельхозтехники, оборудования, на закупку племенных животных и рыбопосадочного материала.

Предусмотрена и поддержка садоводов с огородниками. На их развитие заложено 149 миллионов рублей.