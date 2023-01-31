За сутки с улиц Красноярска вывезли почти тысячу КамАЗов снега

На улицы уже вышло больше 160 единиц техники Фото: администрация Красноярска

В Красноярске продолжается уборка улиц от снега. Все минувшие сутки понедельника дорожники трудились на дорогах города, сообщает Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства.

За 24 часа с улиц и тротуаров краевого центра вывезли 999 КамАЗов снега. Специалисты прометали дороги, подсыпали скользкие места, устраняли наледь и вывозили снег. Всего он привели в порядок 295 участков. В работах принимало участие 286 человек и 290 спецмашин.

В ночь на среду, 1 февраля, в городе продолжатся работы. Пока местные жители будут спать, дорожники займутся проблемными участками. На улицы уже вышло больше 160 единиц техники.

Ранее красноярский мэр Владислав Логинов ответил на претензии горожан к качеству уборки снега в своих социальных сетях. Глава города сообщил, что за выходные дорожникам удалось обеспечить комфортное движение практически по всем магистральным улицам. И сейчас эта работа продолжается, осадки ведь никуда не делись.