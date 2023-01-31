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НовостиОбщество31 января 2023 14:32

Житель Канска стал платить алименты дочери под угрозой ареста автомобиля

Он даже скрывался от приставов
Василина ВАСИЛЬЕВА
Мужчина пытался скрыться от правосудия

Мужчина пытался скрыться от правосудия

Фото: Александр ГЛУЗ

Для некоторых нерадивых родителей свое имущество куда дороже, чем собственные дети. И платить им алименты они начинают только после ареста.

Так случилось и с 30-летним жителем Канска. Мужчина задолжал для своей 8-летней дочери 180 тысяч рублей. Против него завели исполнительное производство.

Нерадивому отцу запретили выезд из страны и арестовали его автомобиль. Пристав предупредил, что если мужчина не исправится, то его Toyota Corolla продадут в счет долга.

Мужчина пытался скрыться от правосудия, его даже объявили в розыск. Но его местонахождение быстро обнаружили.

Видимо, переживая за «ласточку», красноярец решил встать на пусть исправления. Он не только погасил весь долг, но и сейчас исправно платит алименты дочери каждый месяц. В службе судебных приставов говорят, что он занимается ремонтом автомобилей.