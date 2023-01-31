Мэрия Красноярска готова потратить миллион на банкеты в 2023 году

В банкеты включены дневное и вечернее меню Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Администрация Красноярска опубликовала традиционный заказ на банкеты. Он появился на сайте госзакупок. На мероприятия в 2023 году администрация готова потратить чуть меньше миллиона рублей.

Победитель аукциона должен будет организовывать питание участников банкета в заведении, где не меньше 150 посадочных мест. На каждом мероприятии будет присутствовать от 3 до 150 человек.

В банкеты включены дневное и вечернее меню. В дневную, обеденную порцию, включены салат, суп, горячее из мяса или рыбы, хлеб, напитки (чай, морс, минералка, кофе), соусы и приправы. Максимум – 20 порций. В ужине. Вечернем меню, порций больше – 215. Сюда входят холодные закуски (рыбное и мясное ассорти, сыры, овощи), горячие закуски, минимум два разных салата, горячее (мясо, рыба) с гарниром, напитки, два вида десерта, фрукты, соусы и приправы.

Начальная цена аукциона – 997 433,4 рубля. Он должен состояться в следующий вторник, 7 февраля.