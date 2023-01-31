В первые дни февраля в Красноярске не ожидается осадков

В Красноярске будет тепло Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Гидрометцентра рассказали, какая погода ожидается в Красноярске в первые дни февраля. В краевом центре прогнозируют умеренные морозы, резкого перепада температур не будет.

Так, в среду, 1 февраля, днем ожидается -9градусов Цельсия. В четверг и пятницу - -10 градусов, а в субботу, 4 числа, -12 градусов. В воскресенье немного потеплеет – снова до -10, а в понедельник, 6 февраля, днем будет -9. В этот же день ожидаются первые осадки. В остальные дни снега не будет.

По ночам столбик термометра будет опускаться до -19…-21 градуса, обещают синоптики.

Ранее красноярский мэр Владислав Логинов ответил на претензии горожан к качеству уборки снега в своих социальных сетях. Глава города сообщил, что за выходные дорожникам удалось обеспечить комфортное движение практически по всем магистральным улицам. И сейчас эта работа продолжается, осадки ведь никуда не делись.