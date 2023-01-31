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НовостиПроисшествия31 января 2023 12:47

Предприниматель из Красноярска не заплатил больше 47 млн рублей налогов

Ему грозит до 6 лет лишения свободы
Василина ВАСИЛЬЕВА
Ущерб причинен в крупном размере

Ущерб причинен в крупном размере

Фото: Даниил ОПАРИН

В Красноярске полицейские вместе с налоговой службой выявили многомиллионный факт уклонения от уплаты налогов. Виновник – 48-етний хозяин местной клининговой компании.

С января 2017 года по март 2020-го мужчина не платил полностью налог на добавочную стоимость. Чтобы все казалось «законным», он немного корректировал документы. Например, в отчетности он завышал расходы своей компании, чтобы налог становился меньше. А еще бизнесмен подавал ложные сведения о несуществующих сделках с различными компаниями, чтобы была видимость законности проведенных операций. В итоге ущерб составил 47,643 млн рублей, а это крупный размер, уточнили в краевой полиции.

Полиция завела уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». За это предприниматель может сесть в тюрьму на срок до 6 лет.