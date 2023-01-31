При ремонте моста в Минусинском районе подрядчик использовал старые балки

Тот самый мост Фото: МВД Красноярского края

Факт мошенничества выявили полицейские при ремонте моста в селе Жерлык Минусинского района. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Контракт на ремонт моста по улице Зеленой администрация заключила в 2017 году. Только подрядчик решил сэкономить – купил у кого-то использованные балки за 300 тысяч рублей, а «сдачу» оставил себе. Для оплаты он предоставил заказчику исполнительную документацию, в которой была неверная информация о затратах на материалы. В бумагах значилась сумма больше 800 тысяч рублей.

Экспертиза установила, что железобетонные балки не соответствуют стандартам. Сумма ущерба составила больше полумиллиона рублей.

Теперь 40-летний подрядчик стал фигурантом уголовного дела. За преступление он может лишиться свободы на срок до 6 лет. сейчас он находится под подпиской о невыезде.