Выброс золы в мусорные контейнеры может обернуться для жителей Красноярского края наказанием

Выкидывать золу в мусорные контейнеры нельзя Фото: Олег Укладов

Глава Шарыпово Вадим Хохлов опубликовал в своих социальных сетях интересное видео. На нем кто-то ворошит выброшенную в мусорный контейнер золу.

Кадры главе города прислали коллеги. Кто-то выбросил в один из больших контейнеров для сбора ТКО – их еще называют мульдами – непотушенною золу. Видео сняли в старой части города.

Это является грубой ошибкой. На кадрах показали, что если золу немного разворошить, то она может вспыхнуть. И повредит огонь не только контейнеры, но и дорогостоящий мусоровоз. А это уже порча имущества. К тому же, пострадать могут и люди – водители и грузчики.

Этот случай далеко не единичный, отмечает Хохлов. Такое в городе замечают постоянно.

- С одной стороны жители настаивают на том, чтобы золу вывозили. С другой стороны, своими же руками делают это опасным для жизни. Неужели хотят вновь лишиться этой услуги? – высказался чиновник.

Поэтому он еще раз напомнил правила: прежде, чем выбросить золу, ее нужно остудить, залить и перемешать с водой. Смесь поместить в прочный пакет и прочно его завязать. И только тогда можно выкидывать.

В заключение Хохлов подчеркнул: видео показывает, что правила придуманы не просто так.