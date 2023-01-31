В Красноярском крае оштрафовали продуктовый магазин за продажу просрочки

За нарушения торговой сети назначили штраф Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Красноярска продавали просроченные продукты. Теперь торговая точка оштрафована – руководству придется выплатить за нарушения 300 тысяч рублей.

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Красноярского края. Специалисты рассказали, что провели плановые проверки в 100 магазинах популярной сети. Причем, не только в Красноярске, но и других городах региона.

Во время проверок специалисты нашли несколько нарушений. Среди них – продажа просроченных продуктов, несоблюдение условий их хранения, нарушения требований к маркировке. И это только распространенные ошибки, говорят в Роспотребнадзоре.

За нарушения торговой сети назначили штраф. Виновник его уже оплатил.

Между тем в Красноярском крае на реализацию экологических мероприятий в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» значительно увеличат финансирование. Дополнительно к заложенным в бюджете средствам направят еще 1,7 миллиарда рублей. Такое решение принято на заседании регионального правительства.