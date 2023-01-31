В Канском районе введут режим повышенной готовности из-за горящего лигнина. Фото: страница ВК Александра Заруцкого

На полигоне лигнина в Канском районе введут режим повышенной готовности. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава района Александр Заруцкий. Многие годы полигон доставляет проблемы, он остался после закрытия химического производства в городе, его несколько раз тушили, формировали над ним саркофаг, но периодически он дает о себе знать. Местные власти стараются держать ситуацию под контролем.

- Вот и сейчас в начале года лигнинохранилище обнаружены новые прогары. Специалисты отдела ГО, ЧС и мобилизационной подготовки не единожды выезжали на место, в том числе и со специалистами экологами. Вчера на полигоне сделали съемку с квадрокоптера, чтобы еще раз оценить масштаб появившейся проблемы. Сейчас ситуация серьезнее, чем, скажем, в прошлом году.

На прошлой неделе глава района собрал у себя комиссию по чрезвычайным ситуациям, на ней были прокуратур, МЧС, отдел надзорной деятельности, полиция. Приняли ряд решений для безопасности населения, а также для восстановления защитного саркофага. Решено запросить средства из резервного фонда края.