В Красноярске директор УК и его жена устроили майнинговую ферму за счет жителей дома. Фото: прокуратура

В Красноярске завели уголовное дело о мошенничестве на супругов. Он – директор управляющей компании «Алиса». Она – индивидуальный предприниматель. Работали тандемом на пополнение своего семейного бюджета за счет жильцов многоквартирного дома на Красрабе, 40. Кроме того, в результате их деятельности жизнь и здоровье жильцов оказались в опасности.

Прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства, а когда обнаружились криминальные факты, материалы проверки были направлены в следком.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в сентябре 2021 года директор «Алисы» заключил договор с супругой, она выполнила ему проект капитального ремонта внутридомовой системы электроснабжения указанного дома. Затем пара заключила второй договор – уже на капитальный ремонт. Цена составила 2,8 миллиона рублей. При этом супруга директора УК не состоит в реестре саморегулируемых организаций строителей города. Следовательно, не имеет права выполнять какие-либо работы.

В результате работы проведены с грубейшими нарушениями. А жильцы стали платить в разы больше. Это еще не все. Директор подозревают в хищении 650 тысяч рублей, полученных от жильцов. А когда к нему в офис нагрянули следователи, там обнаружили майнинговую ферму, подключенную к электропитанию дома. То есть жители платили еще и за нее.

Подозреваемые дали признательные показания по всем пунктам, готовы возместить материальный ущерб, обещают полное сотрудничество. Им запретили покидать город и приходить на допросы по первому зову.