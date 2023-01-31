В Железногорске задержали наркозакладчицу, изъяли полкилограмма «синтетики». Фото: МВД

В Железногорске задержали 33-летнюю местную жительницу, которую подозревают в незаконном обороте наркотиков. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, женщина планировала сбывать запрещенные вещества бесконтактным способом – путем закладок.

По версии следствия, она организовала канал поставки в закрытый город синтетических наркотиков. Однако как бы ни конспирировалась, наркополицейские ее выследили и нагрянули на квартиру. При обыске изъяли приготовленную к продаже партию в особо крупном размере, расфасованную на 200 свертков. Кроме того, в районе поселка Лукаши в тайниках обнаружены и изъяты еще 4 свертка.

Экспертиза подтвердила подозрения полицейских. Общий вес изъятых наркотиков составил 516 граммов. На закладчицу завели уголовное дело, сейчас она находится под арестом.