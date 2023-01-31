Банковские вкладчики нарастили объем средств

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Как отмечают аналитики ВТБ, по итогам 2022 года портфель вкладов физлиц увеличился на 22% и превысил 3,2 трлн рублей. Драйвером роста выступили рублевые депозиты, доля которых в общем портфеле выросла до 90% . За минувший год вкладчики получили по рублевым накоплениям рекордный доход – свыше 330 млрд рублей.

На фоне роста ключевой ставки в первом полугодии 2022 г. наибольшим спросом пользовались краткосрочные вклады до 6 месяцев, которые позволяли получить максимальную доходность. Во втором полугодии, по мере стабилизации экономической ситуации, вырос спрос на депозиты сроком от года, ставки по которым стали наиболее выгодными.

«В прошлом году ключевую роль в сберегательной стратегии россиян снова стали играть классические рублевые вклады. Благодаря высоким ставкам они стали драйвером роста всего портфеля привлеченных средств и показателем успешной девалютизации сбережений населения: за год доля валютных вкладов сократилась вдвое и составила порядка 10%. В этом году рублевые вклады останутся главным сберегательным продуктом, сохранится тренд на дедолларизацию портфеля, а доля альтернативных валют будет расти», – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

В течение 2022 года увеличивалась доля депозитов, открываемых в мобильном приложении или интернет-банке. В декабре розничные клиенты банка разместили дистанционно 81% депозитов и накопительных счетов.